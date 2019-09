Iphofen vor 1 Stunde

Sonntagsführung im Knauf-Museum

Unter dem Motto „Elefant – Graue Riesen in Natur und Kultur, findet am Sonntag, 15. September, eine Führung durch die aktuelle Ausstellung des Knauf-Museums in Iphofen statt. Museumsführer Ludwig Weiskopf wird laut Pressemitteilung über Besonderheiten und die Kulturgeschichte der größten lebenden Säugetiere der Erde berichten und einzelne Kunstwerke in der Ausstellung separat erläutern. Treffpunkt zu der Führung ist um 10.30 im Foyer des Museums. Der Eintritt beträgt fünf Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder.