Wiesenbronn vor 1 Stunde

Sonnenwendfeuer bis spät in die Nacht

Am Freitag, 22. Juni, luden die Wanderfreunde Steigerwald Geisberg Wiesenbronn zum Sonnwendfeuer ein, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Sonnwendfeuer war wegen des WM-Spiels Deutschland gegen Schweden einen Tag vorgezogen worden. Die Veranstaltung begann um 19 Uhr auf dem Grillplatz am Koboldsee. Zahlreiche Besucher wanderten trotz der relativ kalten Witterung dorthin. Bei Bratwurst, Steak oder Currywurst sowie Bier, Wein und alkoholfreien Getränken konnten die Besucher ihren Hunger und Durst stillen. Gespannt warteten die Kinder dann auf das Anzünden des Feuers. Denn ihre „Arbeit“ bestand darin, immer wieder Holz nach zu legen und das Feuer am Leben zu erhalten. Nach 21 Uhr wurden die Besucher mit einem grandiosen Abendhimmel belohnt. Bis die letzten Gäste das Fest verlassen hatten war es dann fast Mitternacht.