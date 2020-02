Hüttenheim vor 54 Minuten

Sonnenschein zum Kindergarten-Spatenstich in Hüttenheim

Dass die Kinder des Hüttenheimer Kinderhauses Sternenhimmel sich schon in Vorfreude auf ihren neues Kindergartengebäude üben, zeigte der offizielle Spatenstich als symbolischer Start der Bauarbeiten. Die Kinder tummelten sich auf einem Erdhaufen und mit Kindergartenleiterin Katja Kahl trugen sie ihre Gedanken vor, wie sie sich ihr künftiges Domizil am Standort des ehemaligen Schulhauses vorstellen. Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert (rechts) begrüßte zum Spatenstich Pfarrer Matthias Subatzus (von links), Arne Pfeiffer und Roland Köller von der beauftragten Firma Rank Bau aus Kitzingen und den Wiesentheider Architekten Thomas Buchholz. Pfarrer Subatzus sprach seinen Segen für alle aus, die in den zwei Gebäudeteilen in Zukunft ein- und ausgehen. Hier entstehen für 1,3 Millionen Euro ein neuer Kindergarten und nebenan ein Dorfgemeinschaftshaus für 1,34 Millionen Euro. Sobald die Witterung passt, werden die ersten Baumaschinen rollen.