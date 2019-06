Stadelschwarzach vor 1 Stunde

Sonnenkollektoren gestohlen

Zwischen Mittwoch, 23 Uhr, und Donnerstag, 8.15 Uhr, stahlen Unbekannte in Stadelschwarzach in der Westendstraße zwei Sonnenkollektoren. Diese waren laut Polizeibericht in einem Gartengrundstück eines Einfamilienhauses an einem Schwimm-Pool angeschlossen. Der Schaden beträgt etwa 200 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.