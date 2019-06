Volkach 13.06.2019

Sonne, Sand und Wasser - Experimente in der Sandgrube

Auf Einladung von Elisabeth Ziegler von der Firma LZR besuchte der Hort im Kloster St. Maria in Volkach laut einer Pressemitteilung in den Pfingstferien die Sand- und Kiesgrube in Astheim. Dort experimentierten die Kinder unter fachkundiger Anleitung von Michael Schmitt und Elisabeth Ziegler mit Wasser, Sonne, Sand und Kies. Mit großer Begeisterung wurde eine Sonnenuhr gebaut, Sandbilder gemalt und Wasser durch verschiedene Boden und Steinarten gefiltert. Ein besonderes Erlebnis für die Kinder war eine Rundfahrt im großen Radlader auf dem Gelände der Bördleinsgrube.