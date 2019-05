Sonderstempel zu 200 Jahre Stadtrecht Marktbreit

Die Deutsche Post gibt anlässlich von „200 Jahre Stadtrecht Marktbreit“ am 1. Juni einen eigens zu diesem Anlass erstellten Sonderstempel heraus, teilt die Post mit. Das Erlebnis: Briefmarken-Team aus München ist mit einer Sonderpostfiliale am Samstag, 1. Juni, von 13 bis 18 Uhr, und Sonntag, 2. Juni, von 11 bis 18 Uhr, in der historischen Altstadt von Marktbreit mit Sonderstempel vor Ort. Zusätzlich führt das Erlebnis: Briefmarken-Team sein umfangreiches Angebot an Briefmarkenmotiven mit.