Sondersitzung zum Thema Ampel oder Kreisel

Kreisverkehr oder Ampel an der Kreuzung der Staatsstraße zum Traugraben: Nach wie vor wird die Diskussion darüber im Marktstefter Stadtrat sehr emotional geführt, wie nach einer Anfrage von Bernhard Etzelmüller über die finanzielle Beteiligung der Stadt Marktbreit an einem Kreisel am Montagabend deutlich wurde.

„Ich bin kein ausgesprochener Gegner eines Kreisverkehrs, ich bin aus Vernunftgründen für eine Ampelanlage“, sagte dabei Bürgermeister Thomas Reichert, was ihm den Vorwurf einbrachte, er würde einen Stadtratsbeschluss pro Kreisel nicht engagiert genug vertreten. Das Thema wird wohl in einer Sondersitzung, eventuell unter Beteiligung der Anlieger aus dem Gewerbegebiet, nochmals beraten werden. Am Ende geht es darum, ob und mit wie viel Geld sich die Stadt an einem Kreisverkehr beteiligt.

Weitere Punkte der Sitzung waren:

Der Tagesordnungspunkt „Verlosung der Baugrundstücke Nähe Köhlenweg“ wurde auf Antrag von Bernhard Etzelmüller in die nichtöffentliche Sitzung vertagt, da es noch Informationsbedarf gab.

Der Auftrag für die Erschließung des Baugebiets Öchnserweg in Michelfeld geht mit rund 390 000 Euro an die Firma Konrad Bau in Lauda und bleibt damit knapp unter der Kostenschätzung. Für die neu zu bauenden Straßen dort erhebt die Stadt Erschließungsbeiträge, die auf den Grundstückspreis umgelegt werden. Die Sanierung des bestehenden Öchsnerswegs bleibt davon ausgenommen, da die Straßenausbaubeiträge abschafft sind. Vorsorglich wurde der Weg als Haupterschließungsstraße eingestuft, um bei Ausgleichszahlungen durch den Staat ein höhere Förderung zu erhalten.

Der neue Eigentümer hat den Pachtvertrag mit der Stadt über den Häckselplatz fristgerecht zum Ende des Jahres 2021 gekündigt – die Stadt muss bis dahin ein neues Gelände finden.