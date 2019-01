Sonderpostenmarkt in Marktsteft schließt

Am Traugraben in Marktsteft tut sich was. Der Sonderpostenmarkt PicksRaus schließt laut einer Pressemitteilung des Inhabers Hans Georg Zeller Ende Februar. Der Discounter Norma, der im Gebäude gleich nebenan seine Filiale hat, überlegt, ob er sich vergrößert. Noch laufen die Verhandlungen, teilte Norma auf Anfrage dieser Redaktion mit.