Sonderausstellung im Kirchenburgmuseum Mönchsondheim

Zur aktuellen Sonderausstellung mit dem Titel „Wenn, Herr, einst die Posaune ruft – 50 Jahre Posaunenchor Mönchsondheim“ bietet das Kirchenburgmuseum am Sonntag, 15. August, von 14 bis 15 Uhr, eine öffentliche Führung an, heißt es in einer Pressemitteilung.

Welche Rolle spielte der Posaunenchor in der Dorfgemeinschaft von Mönchsondheim? Wie war die Musik früher und wie ist sie heute in das Dorfleben eingebunden? Wie ließ sich die Freizeitbeschäftigung in das Alltagsleben der Dorfbewohner integrieren? Diese und andere Fragen sollen beim Rundgang durch die Sonderausstellung beantwortet werden. Die Führung ist im Eintrittspreis für das Museum enthalten, Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Museumskasse.