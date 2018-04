Sonderausstellung: Wenn der „Alte“ Geschichte vermittelt

Der „Alte“ beim Schafkopfspiel ist kein Begriff der vergangenen Jahrzehnte. Bereits vor 200 Jahren spielten die Bayern (Franken) leidenschaftlich Solo und Ruf-Spiel. In dieser Zeit entstand ein extravagantes Schafkopfspiel mit dem Namen „Teutsche Spielkarten für das Bayerische Volk“, das aktuell im Volkacher Museum Barockscheune ausgestellt ist. Die Karten sind Teil einer einzigartigen Präsentation mit dem Titel „Vom Untertan zum Staatsbürger“.

Die Sonderausstellung entstand aus Anlass des 200. Jahrestags zum Erlass der Verfassung vom 26. Mai 1818 für das Königreich Bayern durch den ersten bayerischen König Max I. Joseph. Sie ist ein Gemeinschaftswerk von 27 Städten und Gemeinden im Landkreis Kitzingen sowie dem Gräflichen Haus Schönborn (Wiesentheid), initiiert von einem Arbeitskreis um Monika Conrad. Die Ausstellung kann bis Mitte Juli im Museum in der Volkacher Weinstraße bewundert werden.

Die alten Schafkopfkarten von 1819 von Christoph von Aretin sind die Lieblingsexponate von Dr. Ute Feuerbach. Das Kartenspiel mit Motiven aus der bayerischen Geschichte wurde extra für die Bürger entworfen, „dass sie beim Kartenspielen auch lernen, was Bayern heißt“. Es sollte den Menschen spielerisch Geschichtswissen vermitteln und den Patriotismus sowie die Anhänglichkeit an das Königshaus befördern. Die Archivarin der Stadt Volkach und Vorsitzende des dortigen Heimatvereins sieht eine enge Verbindung zwischen dem Schafkopfen und dem Politisieren. „Politik wird schon immer beim Kartenspiel gemacht“, sagt sie mit einem lachenden Gesicht. Die Franken hätten schon von jeher nachgekartet, betont sie und zieht Parallelen zum heutigen politischen Geschehen. Das Kartenspiel sollte das Volk quasi bilden.

Ein weiterer Höhepunkt in der Ausstellung sind drei Schützenscheiben der königlich privilegierten Schützengesellschaft Mainbernheim. Schon 1815 kreierten die Schützen eine Scheibe mit Blick auf Bayern. Auf einer der Scheiben von 1828 ist die Konstitutionssäule bei Gaibach zusammen mit dem französischen Freiheitsbaum abgebildet. Es war das Jahr der Einweihung der Konstitutionssäule. „Auch daran kann man Politik gut erkennen”, meint Ute Feuerbach.

Wie Feuerbach überlegten sich rund ein Dutzend Archivare im Landkreis Kitzingen, „was haben wir eigentlich mit der Verfassung von 1818 zu tun“ und taten sich für die Sonderausstellung zusammen. Die Präsentation beschreibt Hoffnungen, Reaktionen und Folgen in den Dörfern und Städten zwischen Schwanberg und Sonnenberg in Gaibach rund um die von Max I. Joseph erlassene Verfassung. Ziel der Ausstellung sei es, so Feuerbach, den Menschen die Verfassung im Jubiläumsjahr bewusster zu machen.

Den Besuchern stechen 41 großformatige Tafeln zu den beteiligten Orten ins Auge. Zu besichtigen sind Ausstellungsstücke zum Thema „Gaibach als Erinnerungsort des ersten gesamtbayerischen Verfassungsstaats“ und aus dem Depot der Grafen Schönborn. Am Anfang der Ausstellung steht die Einführung des Besuchers in Raum und Zeit nach Napoleon. Zu sehen ist eine aussagekräftige Fotografie unserer Zeit von Konrad Thomann vom Süden des heutigen Landkreises Kitzingen – oberhalb von Willanzheim – über Land, Stadt und Dorf des Kitzinger Kreises hin zur Konstitutionssäule bei Gaibach, dem einzigen Nationaldenkmal der bayerischen Verfassungsgeschichte außerhalb der Landeshauptstadt München. Zur Orientierung wird der Besucher der Ausstellung mit einer Landkarte des bayerischen Untermainkreises konfrontiert. Die Karte von 1836 zeigt die Lage all der Orte, die sich im Kern der Ausstellung zum Thema „Vom Untertan zum Staatsbürger“ zu Wort melden. Wenn die Ausstellung im Juli ihre Pforten schließt, werden die Tafeln in ihre Herkunftsorte zurückgehen und dort archiviert. Einer Wiederholung oder einer Wanderausstellung steht somit nichts im Wege.

An der Ausstellung beteiligt sind: Dettelbach, Dimbach, Fröhstockheim, Gaibach, Geiselwind, Gräfenneuses, Großlangheim, Hüttenheim, Iphofen, Kitzingen, Kleinlangheim, Mainbernheim, Marktbreit, Markt Einersheim, Münsterschwarzach, Neuses am Berg, Rimbach, Rödelsee, Schwanberg, Schwarzach, Segnitz, Nordheim, Sommerach, Volkach, Westheim, Wiesenbronn, Wiesentheid und Üttingen im Landkreis Würzburg.

Die Ausstellung ist bis einschließlich 15. Juli zu sehen. Das Museum Barockscheune in der Weinstraße 7 ist an Wochenenden und gesetzlichen Feiertagen geöffnet. Infos unter www.museum-barockscheune.de oder bei der Tourist-Info, Tel. (0 93 81) 40 11 20.