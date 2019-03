Sommerried II bringt neue Bauplätze für Hüttenheim

Die Bauplatzknappheit in Hüttenheim wird in absehbarer Zeit behoben. Die Gemeinde Willanzheim nimmt das Wohnbaugebiet Sommerried II mit der Größe von 1,2 Hektar in Angriff und hat für die kommenden zwei Jahre eine halbe Million Euro vorgesehen, um die Erschließungskosten zu finanzieren.

Das Baugebiet tut Not, denn die Gemeinde hat aktuell keinen Bauplatz mehr für den Verkauf. Der Gemeinderat stellte kürzlich die Weichen dafür, der Bevölkerung Bauplätze anbieten zu können. Anhand einer Matrix werden künftig Bauplätze nur noch an Einheimische oder Auswärtige, die sich ehrenamtlich in den Ortsteilen engagieren, verkauft.

Das größte anstehende Projekt in Hüttenheim ist das neue Dorfgemeinschaftshaus, wie Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert in der Bürgerversammlung am Donnerstag darlegte. Aktuell sind die Grundschüler noch im Hüttenheimer Schulhaus, zum kommenden Schuljahr ziehen sie in die sanierte und erweiterte Schule nach Willanzheim um.

Gemeinde wartet Breitbandausbau ab

Danach wird das Schulhaus abgerissen, weil es aus statischer Sicht und wegen der Barrierefreiheit nicht als Kindergarten geeignet war. Der Abriss wird heuer im Spätjahr erfolgen und soll rund 200 000 Euro kosten, dazu stehen 150 000 Euro an Planungskosten im Haushalt. Im kommenden Jahr schlagen das Dorfgemeinschaftshaus und der Kindergarten mit zusammen 2,2 Millionen Euro zu Buche. Insgesamt wird das Projekt drei Millionen Euro kosten, wovon rund die Hälfte aus staatlichen Zuschüssen kommt.

Die Bürgermeisterin informierte, dass in Hüttenheim eine neue Bushaltestelle für die Buslinie von Nenzenheim nach Kitzingen eingerichtet wird. Sie erinnerte daran, dass seit Jahresbeginn der Preis von 2,15 Euro pro Kubikmeter Frischwasser gilt, bisher waren es 1,92 Euro. Zur Frage der Erneuerung des maroden Pflasters in Hüttenheimer Gehwegen sagte die Bürgermeisterin, dass die Gemeinde den Breitbandausbau abwartet, damit neu verlegtes Pflaster nicht kurz danach aufgerissen werden muss. Investieren musste die Gemeinde zuletzt 30 000 Euro für eine Siebanlage in der Kläranlage, weil der alte Siebrechen kaputtgegangen war. Zudem sanieren die Bauhofmitarbeiter gerade die Außenfassade des Kläranlagengebäudes in Eigenregie.

Borkenkäfer setzte Fichtenbestand zu

Zum Weinparadies Franken sagte Reifenscheid-Eckert, dass sich die neue Geschäftsführerin Kerstin Kloha gut eingearbeitet habe. Die Weinparadiesscheune sei als zertifizierte Genuss- und Erlebnisstation und als einer der 100 Genussorte in Bayern ausgezeichnet worden. "Es war eine tolle Gemeinschaftsleistung", lobte die Bürgermeisterin Bürger, Vereine und Verbände für ihr Engagement an den Feierlichkeiten zum Jubiläum 1100 Jahre der ersten urkundlichen Erwähnung Hüttenheims. "Vor allem freut es mich, dass die Jungen gut mitmachen", sagte die Bürgermeisterin und sah die Dreier-Gemeinde gut aufgestellt. "Wir haben heuer im Wald viel Arbeit vor uns." Vor allem der Borkenkäfer habe den Fichtenbeständen stark zugesetzt.

Sehr positiv stufte die Bürgermeisterin die personelle Ausstattung der Feuerwehren ein. Addiert stellen die drei Ortsteile 131 Floriansjünger, womit Willanzheim Rang neun unter den 31 Landkreis-Kommunen einnehme.