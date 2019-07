Willanzheim vor 13 Minuten

Sommerfest in der Kindertagesstätte St. Martin

Unter dem Motto „Unser Wald klingt & singt im Jahreskreis“ präsentierten die Kinder der Tiger- und Bärenkinder der katholischen Kindertagesstätte St. Martin in Willanzheim zahlreiche Lieder und ein Theaterstück. Der Höhepunkt des Sommerfestes war das Theaterstück „Die Bäume retten den Wald“, welches die Verschmutzung der Wälder thematisierte. Am Ende sprach Pastoralreferent Peter Segna. Unterhaltung bot am Nachmittag Clown Muck. Preise gab es zur Tombola bei der Schätzfrage „Wie viele Zapfen befinden sich im Glas?“ zu gewinnen.