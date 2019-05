Kitzingen vor 1 Stunde

Sommerfest im Kindergarten Alemannenstraße

Rehkitze, Waldelfen, Braunbären und andere Waldbewohner tummelten sich auf der Wiese des Kindergartens Alemannenstraße. Unter dem Motto „Komm mit raus ins Grüne – Wir entdecken den Wald“ feierten die Kinder und ihre Familien das Sommerfest. Mit kreativen, farbenfrohen Kostümen, in Teilen eine Leihgabe des Kostümverleihs der KoKaG Wiesentheid, zeigten die Darsteller zu mitreißender Musik ihre einstudierten Tänze und begeisterten das Publikum, teilt der Kindergarten mit. Dabei schlüpften die Kleinen nicht nur in die Rolle verschiedener Tiere des Waldes, sondern machten den Zuschauern als Müllmänner, die die weggeworfenen Abfälle aufsammelten, auch bewusst, dass jeder von uns diesen Lebensraum schützen und bewahren muss. So hieß es dann auch im gemeinsamen Abschlusslied: „Uns gehört nicht die Erde (…) uns gehört nur die Liebe, zu allem, was lebt.“ Dieser Gedanke ist auch ein wesentlicher Bestandteil des neuen Leitkonzeptes, das den Kindergarten als „naturnah“ ausweist und im Rahmen des Festes vorgestellt wurde. Nach der Aufführung wurde der Nachmittag durch eine Hüpfburg, eine Spiel- und Bastelstraße, Kinderschminken und Glitzertattoos, Torwandschießen sowie ein Glücksrad abwechslungsreich abgerundet.