Sommerfest des Franken-Landschulheim

Besonders beliebt, da eine willkommene Abkühlung, waren das Stand Up Paddling und Kajakfahren auf dem Schlossweiher sowie die Übungen der Schulfeuerwehr, beim Sommerfest des Franken-Landschulheims Schloss Gaibach. Auch der Reitplatz, der den kleinen Gästen einen Vorgeschmack auf das angebotene Wahlfach bot, war ein Publikumsmagnet, teilt die Schule mit. Darüber hinaus bereicherten sportliche Wettkämpfe wie das Soccer- und Beachvolleyballturnier, Hüpfburgen, Kinderschminken, eine Tombola, Informations- und Spielestände aber auch Führungen durch Schule und Schloss das bunte Treiben. Ein Höhepunkt war der Spendenlauf zugunsten des Volkacher Freibades. Einige Schüler, darunter Luis Friedrich (8Rb), Jano Rott (6a) und Hannes Schindler (5a) liefen dabei über 60 Runden, was einem Halbmarathon gleichkommt. Die Läufer hatten sich Sponsoren gesucht, die jede Runde honorierten. Die Mitarbeiterinnen der Wirtschaftsabteilung und Freiwillige aus den Reihen der Schulfamilie besetzten die Verkaufsstände. So konnte man sich im Schlosshof bei musikalischer Untermalung durch das Schülerblasorchester oder die Lehrerband die kulinarischen Köstlichkeiten schmecken lassen.