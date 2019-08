Großlangheim vor 21 Minuten

Sommerfest der Kleintierzüchter

Viele Gäste aus nah und fern fanden sich am Samstag und Sonntag in der Zuchtanlage des Großlangheimer Kleintierzuchtvereins ein. Sie konnten beim traditionellen Familiensommerfest Kaninchen, Tauben, Hühner, Enten und Gänse bewundern, die in diesem Jahr zur Welt kamen und bei dieser Jungtierschau präsentiert wurden. Der tierische Nachwuchs war ebenso ein Anziehungspunkt wie der reichhaltige Mittagstisch. Für die Kinder stand eine Hüpfburg zur Verfügung.