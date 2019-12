20 sogenannte Genuss-Plätzchen warten am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Dezember, darauf, jeweils von 12 bis 20 Uhr im Weinort Sommerach erkundet zu werden. Die Winzer, Gastronomen und Handwerker des Ortes rüsten sich seit Wochen für die Sommeracher Winterweihnacht am 3. Adventswochenende, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Eingeladen sind die Gäste zu einem Weihnachtsbummel durch die Winzer- und Gastronomiehöfe des Ortes. Zur besseren Orientierung gibt es den Sternenweg, der die 20 Genuss-Plätzchen als Wegweiser miteinander verbindet.

In der Pfarrkirche lädt am Sonntag um 16 Uhr Elmar Hochholzer zur Betrachtung des Sommeracher Weihnachtsbildes ein. Die rund 15-minütige Führung ist kostenfrei. Kinder können in der Bücherei einer kleinen Märchenstunde lauschen. Wer Sommerach im Rahmen einer eineinhalbstündigen Führung näher kennenlernen möchte, hat am Samstag und Sonntag jeweils um 14.30 Uhr (Kosten: 8 Euro pro Person) die Gelegenheit dazu. Treffpunkt ist an der InfoVinothek in der Dorfmitte.

Weininteressierte können die Winzer des Ortes und ihre Weinphilosophien kennen lernen, ein Schaubrennen von Destillat findet statt und Künstler und Handwerker zeigen vielerorts ihr Können.

Jeweils am Samstag und am Sonntag begrüßt das Sommeracher Christkind Melissa Streit um 15.30 Uhr die Gäste. Am Samstag wird der Auftritt des Christkinds durch die Sommeracher Bläsergruppe und am Samstag durch die Jagdhornbläser Gerolzhofen musikalisch untermalt.

Am Samstag, um 16.30 Uhr tritt die Panflötengruppe "Cum Panem" auf, am Sonntag um 17 Uhr das Trio "Ars Sonorum" mit Trompete, Posaune, und Orgel. Beide Konzerte finden in der Pfarrkirche statt. Der Eintritt ist jeweils frei.

Weitere Infos unter www.sommerach.de oder Tel.: (09381) 7187939.