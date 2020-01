Sommeracher Tennisabteilung nur noch mit fünf Mannschaften

Bei der Jahresversammlung der Tennisabteilung des SV-DJK Sommerach begrüßte Abteilungsleiter Andreas Dürr besonders die Ehrenmitglieder Erich Heinlein und Winfried Kraus, heißt es in einer Pressemitteilung. Bevor er auf das vergangene Jahr zurückblickte, gedachte er der in diesem Zeitraum verstorbenen Mitglieder Karin Wölfel und Peter Herget.

Dankesworte richtete der Abteilungsleiter an die zahlreichen Helfer, deren Einsatz er vor allem bei der Platzinstandsetzung sowie bei den diversen sportlichen und geselligen Veranstaltungen lobte. Besondere Anerkennung zollte er Erich und Jutta Heinlein für ihr Engagement bei der Platzpflege. An die Mitglieder appellierte er, sich die Sauberkeit der Anlage und der generalsanierten Tennishütte noch mehr zu Herzen zu nehmen. Ein spezieller Putzplan sowie eine Liste für Helferdienste sollen hierbei hilfreich sein.

Herrenmannschaft schaffte den Aufstieg

Sportwart Christian Hartner hob bei seinem Rückblick auf die in der Saison 2019 an den Meldespielen beteiligten sieben Mannschaften namentlich das Herrenteam hervor, das den Aufstieg in die Kreisklasse 1 geschafft hat. Lobend erwähnte er auch die U 12-Mannschaft, die mit einem dritten Platz überzeugte. Auf positive Resonanz stieß laut Hartner die Mixed-Konkurrenz im Anschluss an die Verbandsrunde. Für die Sommerrunde 2020 konnten nur noch fünf Teams gemeldet werden, nämlich U 12, Damen, Herren, Herren 40 und Herren 65.

Bei den Vereinsmeisterschaften setzte sich erstmals Kilian Hartner bei den Herren durch, der im Finale seinen Vater Christian Hartner besiegte. Bei den Damen revanchierte sich Heike Prestele gegen Jennifer Engert für die im Vorjahr erlittene Finalniederlage und holte sich den begehrten Siegerpokal. Titelträger in den verschiedenen Nachwuchsklassen wurden Ferdinand Pfaff, Jonathan Dürr, Cora Kraus und Emil Breitschopf.

Tennisabteilung schreibt wieder schwarze Zahlen

Mit erfreulichen Zahlen konnte Kassier Carsten Heinlein bei seinem Rechenschaftsbericht aufwarten. Trotz des Kraftaktes der Sanierung der Tennishütte schreibt die gegenwärtig 146 Mitglieder zählende Abteilung inzwischen wieder schwarze Zahlen. Möglich wurde dies nicht zuletzt dank der Unterstützung durch den Hauptverein.

Abteilungsleiter Andreas Dürr gab sodann die schon feststehenden Termine für 2020 bekannt. Am 25. April wird die Saison bei einem Secco-Turniers eröffnet. Sofern es die Witterung erlaubt, soll bereits am 21. März mit der Instandsetzung der Plätze begonnen werden.

Die Vereinsmeisterschaften wurden wie folgt terminiert: 29. Juni bis 17. Juli: Vorrunde; 18. Juli: Halbfinale; 19. Juli: Finale. Am 1. August ist das Freundschaftspiel beim TC Aisch geplant. Der Abteilungsleiter stellte abschließend noch die Frage in den Raum, ob man eine Ballwurfmaschine anschaffen sollte. Eine Entscheidung darüber wurde aber noch nicht getroffen.