Sommerach vor 58 Minuten

Sommeracher SPD nominiert Gemeinderatskandidaten

Die SPD Sommerach geht mit einer eigenen Liste in die Kommunalwahl 2020. Die Volkacher Ortsvereinsvorsitzende Barbara Nikola-Bier leitete die Aufstellungsversammlung, wie es im Schreiben an die Presse heißt. Vier Leute haben sich zur Kandidatur bereiterklärt. Es gehe dabei nicht um Einzelinteressen, sondern um das Zusammenleben in einer Kommune. „Wer für den Gemeinderat kandidiert, tritt für die Demokratie ein“, so Nikola-Bier.