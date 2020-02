Sommerach vor 1 Stunde

Sommeracher Projektchor "Cantemus" singt in der Augustinerkirche

Der Projektchor "Cantemus" aus Sommerach nimmt an diesem Sonntag, 16. Februar, um 17.30 Uhr an der Chormesse in der Würzburger Augustinerkirche teil. Unter der Leitung von Kirchenmusiker Martin Gàl tragen die rund 40 Sänger laut Pressemitteilung geistliche Lieder von zeitgenössischen Komponisten vor und lassen mit berührender Melodik und großem Klangvolumen ihr Repertoire erklingen.