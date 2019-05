Sommeracher Pfarrgemeinderat tagte

Die Pfarrgemeinderäte aus Sommerach haben sich mit Diakon Uwe Rebitzer vom Pastoralen Raum Sankt Benedikt im Sommeracher Pfarrhaus zu einer Sitzung getroffen. Das geht aus einem Schreiben an die Presse hervor.

Dabei haben sie unter anderem die liturgischen Termine, wie den gemeinsamen Flurgang am 26. Mai mit den Nordheimern zur Aussichtsplattform in den Weinbergen, den Bittgang am 27. Mai und die Dreifaltigkeitsandacht im Friedhof am 16. Juni festgelegt. Außerdem wurden die Wortgottesdienste unter den zurzeit fünf Wortgottesdienstleitern aufgeteilt.

Emil Schlereth berichtete vom Pastoralrat mit Vorstellung des neuen Firmkonzeptes und den neuen Öffnungszeiten des Pfarrbüros in Sommerach: Mittwoch von 13 bis 17 Uhr und zusätzlichen Sprechstunden von Pater Philippus, montags von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr und freitags von 8 bis 10 Uhr.

Außerdem wurde die Planung eines Pfarreinachmittages in Angriff genommen. Am 2. Juni findet ein ökumenischer Sparziergang zum Aussichtssturm statt.

Und es wurde angeregt, bei Beerdigungen die Ministranten durch Erwachsene zu unterstützen, da die Jugendlichen am Nachmittag oft wegen Unterrichts nicht zur Verfügung stünden, so die Pressemitteilung abschließend.