Sommeracher Kommunalpolitiker Franz Völk feiert seinen 70.

Franz Völk, ehemaliger Lehrer aus Sommerach, feiert am heutigen Dienstag, 7. Januar, seinen 70. Geburtstag. Der in Gebelkofen bei Regensburg geborene Jubilar erfreut sich als Sportler, Trainer, Funktionär und Kommunalpolitiker großer Wertschätzung. Unter anderem wurde er mit den Ehrenamtspreis des Landkreises Kitzingen ausgezeichnet.

Ein Glanzpunkt in seiner sportlichen Laufbahn war unter anderem der Gewinn der Bayerischen und Deutschen Jugend-Meisterschaft mit der 3-Mal 1000 Meter Staffel des SV Jahn Regensburg.

Noch bestens in Erinnerung hat Völk seinen ersten großen Trainererfolg im Schützenbereich 1971, als er mit der Luftpistolen-Mannschaft von Edelweiß Gebelkofen Bayerischer Meister wurde. Der ehemalige Schützen- Landestrainer von Württemberg und einstige Bundestrainerkandidat war nach dem Studium an der Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch Gmünd als Grund- und Hauptschullehrer in Wenkheim, Dettelbach, Schwarzach und Sommerach tätig. Durch die Heirat mit Hildegund Pfaff fand der Jubilar in Sommerach seine zweite Heimat. Hier rief er 1977 die heute so erfolgreiche Schützenabteilung ins Leben.

Von 1988 bis 2013 war Völk Trainer und Vorstandsmitglied der SG 1471 Dettelbach. Sein größter persönlicher Sportler-Erfolg gelang ihm bei den Fünfkampf-Seniorenmeisterschaften in Finnland, wo er den ehemaligen Deutschen Meister über 1500 Meter, Ulrich Waigel, besiegte. Weit über 200 Medaillen auf bayerischer, deutscher und internationaler Ebene haben seine etwa 80 Schützlinge aus Sommerach, Dettelbach und Schwarzach erzielt. Hinzu kommen Erfolge, die er seit 1996 im Fünfkampf mit dem SV/DJK Schwarzenau erreichte. Unter anderem stehen da zwei Deutsche Meisterschaften in den Jahren 2008 und 2010 zu Buche.

In seiner Heimatgemeinde Sommerach gehört Völk seit 1998 dem Gemeinderat an. Zwei Perioden lang war er Pfarrgemeinderatsvorsitzender, zweiter Dekanatsratsvorsitzender und erster Vorsitzender des Kreiscaritasverbandes. Zudem übernimmt Völk seit rund 30 Jahren das Amt des Wortgottesdienstleiters. Aktives Mitglied ist der Jubilar beim Mainschleifenchor. Mit zu den schönsten Aufgaben im Rentneralltag gehört der "Enkeldienst", berichtet der Jubilar. Neben Ehefrau Hildegund gratulieren ihm fünf Kinder und zehn Enkel.