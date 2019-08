Sommerach vor 1 Stunde

Sommeracher Kindertagesstätte St. Valentin wird erweitert

Mit dem Erweiterungsbau der Kindertagesstätte St. Valentin nimmt die Gemeinde Sommerach ein weiteres Großprojekt in Angriff. In der Sitzung am Montagabend stellte Architekt Holger Heine vom Volkacher Planungsbüro die Entwurfs- und Genehmigungsplanung für die künftige Baumaßnahme vor: Die Kosten für die Baumaßnahme bezifferte der Architekt auf 2 781 757 Millionen Euro. Den größten Kostenanteil verschlinge die Baukonstruktion in Höhe von 1 542 000 Millionen Euro. Weitere Kostenschwerpunkte sind, laut Heine, die technische Ausrüstung mit 475 368 Euro sowie die Baunebenkosten mit 473 000 Euro.