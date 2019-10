Sommerach vor 32 Minuten

Sommeracher Grundschüler beim Waldausflug mit dem Förster

Für die dritte Klasse der Sommeracher Grundschule stand etwas ganz Besonderes auf dem Stundenplan: ein Ausflug in den Wald. Wie es in einer Mitteilung heißt, durften sich die 22 Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin Anja Bäuerlein die Finger schmutzig machen, unter anderem beim Bau eines riesigen Vogelnests. Mit diesem und weiteren Naturerfahrungsspielen organisierte Bernd Günzelmann einen abwechslungsreichen Vormittag im Wald. Die Klasse konnte vielfach ihr bereits gewonnenes Wissen in der Natur unter Beweis stellen, so z.B. bei der Bestimmung von Bäumen. Fragen gab es dennoch reichlich, welche Bernd Günzelmann anschaulich beantwortete. Auf der Entdeckungstour stießen die Schüler auf die verschiedensten Pilzsorten, Insekten und Bäume sowie die Nisthöhle eines Spechts.