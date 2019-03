Sommeracher FWG-Frühlingswanderung führt nach Stammheim

Bestes Wanderwetter verwöhnte bei der Frühlingwanderung der Freien Wähler-Gemeinschaft (FWG) Sommerach die Teilnehmer. Start war diesmal in Gaibach, von wo es nach Öttershausen ging. Dort erwartete die Wanderer ein reich gedeckter Frühstückstisch. Durch Weinberge und Obstfelder führte die Wanderung weiter nach Stammheim. Im Museum für Militär- und Zeitgeschichte stellte der Museumschef Günter Weißenseel den Sommerachern die ungezählten Exponate und Militaria aus drei Jahrhunderten bei seiner sehr anschaulichen und mit persönlichen „Zutaten“ gewürzten Führung vor (Bild). In der benachbarten Gaststätte „Zur Schmiede“ stärkten sich die Wanderer zu Mittag, ehe sie sich auf den Rückweg nach Gaibach machten. Die Vorsitzende Maria Sauer, die auch diese Wanderung organisiert hatte, bedankte sich am Ende bei allen Teilnehmern und vor allem bei den Helfern vom „Team Schäffer & Co.“. In der Wein- und Café-Bar „Tüncherei“ klang der Wandertag beim „Schlusshock“ gemütlich aus.