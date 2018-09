Sommer-Kolumne (10): Urlaub mit zwei Zeitzonen

Psssst. Hören Sie es auch? Der Strand ruft. Immerzu. „Wo bleibst Du? Wo bleibst Du?“ Das steigert die Vorfreude. Auf den Sand zwischen den Zehen. Auf hemmungsloses Nichtstun. Auf den immer wieder vorbeilaufenden Eismann. Beim ersten Eis fragt die Liebste noch: „Schatz, wie sieht es aus? Hast Du auch so viel Lust auf ein Eis wie ich? Als kleine Erfrischung? Sag schon: Bringe ich Dir auch eine leckere Eiswaffel mit? Du weißt schon: Die ein bisschen nach Sahne schmeckt. Nach der ich so verrückt bin. Soll ich?“ Nach einer Woche lautet die Frage noch: „Soll ich Dir auch ein leckeres Eis zur Erfrischung mitbringen?“ Kurz darauf sorgt das Läuten der Eisglocke lediglich für diese Reaktion: „Auch Eis?“ Dann, so viel steht fest, ist man im Urlaubs-Modus angekommen. Die Trägheit hat gesiegt. Die Welt ist barfuß. Lauter kleine Augenblicke. Weniger ist Meer. Warum reden, wenn man auch schweigen kann. Der Rest ist Erholung und Ruhe. Zwischendurch taucht neben „Auch Eis?“ noch die eine oder andere zusätzliche Frage auf: Weshalb es den Strand-Tester nicht auch als Beruf gibt? Und warum an der deutschen Ostsee nicht längst Palmen wachsen? Ansonsten: Wohltuendes Nichts. Stille. Wobei das mit der Ruhe am Strand so eine Sache ist. Einer plärrt ja immer. Aber das hört man irgendwann nicht mehr. Zumal es ja auch wichtig ist, sich darauf zu konzentrieren, ob der Strand ruft: „Schön, dass Du endlich da bist! Auch Eis?“