Sommer-Kerm in Stadelschwarzach

Stadelschwarzach feiert vom 23. bis 26. August Sommerkirchweih. Den Auftakt macht am Freitag ab 19.30 Uhr ein Festabend anlässslich des Jubiläums "65 Jahre DJK" mit Ehrung langjähriger Mitglieder.

Am Samstag steht eine Mallorca-Party bei freiem Eintritt auf dem Programm. Der eigentliche Kirchweihtag, der Sonntag, beginnt ab 11 Uhr mit einem Mittagessen im Sportheim, ehe sich um 14 Uhr der Umzug, angeführt von der Blaskapelle Stadelschwarzach, in Bewegung setzt.

Am Sportheim werden die Kirchweih-Prediger das eine oder andere Fettnäpfchen, in das die Stadelschwarzacher getreten sind, vortragen. Zum Ausklang wird am Montag ab 15 Uhr wieder ins Sportheim eingeladen.