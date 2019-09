Solidarische Landwirtschaft  ein Zukunftsmodell?

„Solawi bedeutet: Eine Gruppe mit Interesse am gemeinsamen Gärtnern auf ökologischer Basis findet sich zusammen, sucht sich einen Gärtner und ein Stück Land und baut ihr eigenes Gemüse an. Die Ernte wird geteilt. Dieses Modell kennt nur Gewinner, heißt es in einer Pressemitteilung. Davon zeigte sich die zweite Vorsitzende des Bund Naturschutzes (BN) Volkach Gerda Hartner anlässlich des Treffens im Katholischen Pfarrheim Volkach überzeugt. 30 Gäste hatten sich auf Einladung des BN Volkach eingefunden, um mehr über die solidarische Landwirtschaft (SoLaWi) zu erfahren.

Der Berater für Direktvermarktung und Solidarische Landwirtschaft Stefan Rettner schilderte die Anfänge der Bewegung im Jahre 1986 und die erfolgreiche Entwicklung: Heute seien im Netzwerk 253 SoLaWi Betriebe eingebunden und weitere 42 in Planung. Das Prinzip: Mit einem festen meist monatlichen Beitrag tragen die Mitglieder einer SoLaWi die Kosten der landwirtschaftlichen und gärtnerischen Tätigkeit und erhalten im Gegenzug einen Anteil an den hergestellten Lebensmitteln.

Kunden als Ernteteiler

Die Kunden würden so zu Ernteteilern und durch die Informationstätigkeit des gemeinnützigen Vereins auch zu Wissensteilern. „Die Vorteile des Systems sind beeindruckend“, betonte der Experte. So könnten sich die Verbraucher an einer gesunden Form der Lebensmittelerzeugung beteiligen, frische Lebensmittel aus der Region beziehen und einen direkten Kontakt zum Hof pflegen. Für die Landwirte und Gärtner sei von großem Nutzen, dass bedarfsgerecht erzeugt werden könne, das Angebot gut planbar und die Finanzierung gesichert sei.

Selbst die Region habe Vorteile: Die nachhaltige Bewirtschaftung sei gut für Böden, Luft und Wasser, die biologische Vielfalt und nicht zuletzt für die Chance von kleinbäuerlichen Strukturen. Allerdings müssten Ernteteiler und Erzeuger einiges beachten, damit die Unternehmung gelingt. Zum einen sei die wirtschaftliche Seite zu betrachten und eine realistische Einnahmen- Ausgaben-Planung zu erstellen. Entscheidend sei darüberhinaus, dass eine offene Kommunikation gepflegt und ein guter Umgang miteinander gelebt werde.

Einrichtung eines Depots?

Die Vertreter der SoLaWi Betriebe in Kitzingen Erich Gahr und von Schweinfurt und Umgebung Erich Morgenstern stimmten den Worten des Beraters zu und stellten ihre Betriebe vor. So habe der SoLaWi-Betrieb Kitzingen mittlerweile 53 Mitglieder und der in Schweinfurt 100. Die Mitarbeit der Ernteteiler sei freiwillig. In der Ausgestaltung des Miteinander würden sich die Betriebe etwas unterscheiden. Allerdings stünden bei beiden das gemeinsame Lebens- und Verantwortungsgefühl und der gegenseitige Respekt im Mittelpunkt. Beide Vereinsvorsitzende können sich die Einrichtung eines Depots für Ernteteiler in Volkach vorstellen. Detailierte Informationen gibt es unter www.solawi-kitzingen.de und www.solawi-schweinfurt.weebly.com