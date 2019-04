Soldatenkameradschaft vor dem Aus

Eine Ära scheint zu Ende zu gehen. 37 Jahre nach der Wiedergründung 1982 steht die Soldatenkameradschaft Stadelschwarzach und Umgebung vor dem Aus, es findet sich kein neuer Vorstand mehr. Hauptproblem ist die Überalterung des Vereins.

Als der Kreisvorsitzende des Kreisverbandes Gerolzhofen Gerd Radimirski in seinem Amt als Wahlleiter bei der Jahresversammlung der Stadelschwarzacher Soldatenkameradschaft in die Runde fragte, ob es denn potenziell Anwärter gibt auf die verschiedenen Vorstandsposten war außer Werner Ott, aktuell stellvertretender Vorsitzender, niemand mehr bereit sich zu engagieren. Raimund Melber, der scheidende Vorsitzende, der die Kameradschaft in den vergangenen 15 Jahren geführt hatte, kann aus gesundheitlichen Gründen die Verantwortung nicht mehr übernehmen. Zudem kam vom Kassier Martin Ebert und Schriftführer Manfred Radina der Einwand, es mache aufgrund der Überalterung einfach keinen Sinn mehr, zwanghaft zu versuchen, die Vereinsstruktur aufrecht zu erhalten. Lieber solle man sich Gedanken machen über einen geregelten Übergang in die Zeit nach der offiziellen Kameradschaft. Dies wird jetzt auch die Hauptaufgabe für die nächsten Wochen und Monate sein.

Da keine Neuwahlen durchgeführt werden konnten, ist nach wie vor die amtierende Vorstand im Amt, beschlussfähig und muss nun die nächsten Schritte koordinieren: Was passiert mit den Dokumenten, der Chronik, wo werden sie aufbewahrt, was passiert mit dem Vermögen, wem überträgt man die Verantwortung für das geschaffene Inventar? Hier waren sich alle einig. Vor allem die Vereinsfahne, die 1905 für 450 Reichsmark angeschafft wurde, gilt es besonders in Ehren zu halten. Sie solle nochmal grundlegend hergerichtet werden und dann einen besonderen Platz in Stadelschwarzach finden.

Für die Zeit danach gibt zwei Optionen. Zum einen könnte die Stadt Prichsenstadt unterstützen, zum anderen aber könne man sich sehr gut vorstellen mit Stadelschwarzacher Vereinen zu kooperieren, so der Tenor der Mitglieder während der Versammlung. Ganz wichtig sei es nun, die Mitglieder zu informieren, damit sich keiner übergangen fühlt. Die eigentliche, rechtmäßige Vereinsauflösung, müsste dann formell in einer eigens angesetzten Auflösungsversammlung, mit dem Zwei-Drittel-Votum der Mitglieder beschlossen werden, so die aktuelle Satzung der Kameradschaft.

Vielleicht als letzte Ehrung in der Vereinsgeschichte wurde Alois Böhm, der seit der Wiedergründung Mitglied in der Kameradschaft ist, ausgezeichnet mit dem Verdienstkreuz erster Klasse in Gold des Bayerischen Soldatenbundes (BSB)