Soldatenkameradschaft ehrt ihre Mitglieder

Die Soldaten- und Reservistenkameradschaft Neuses am Berg (SRK) ehrte bei der Jahrestversammlung langjährige Mitglieder. Die Ehrungen für den Bayerischen Soldatenbund (BSB) nahm der stellvertretende Kreisvorsitzende Bernhard Kniewasser vor, die Ehrung von Mitglieder im Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr (VdRBw) übernahm der stellvertretende Kreisvorsitzende Daniel Eigner.

In seinem Rechenschaftsbericht beleuchtete der Vorsitzende Wilhelm Köhler aus dem Jahreslauf. Eine Mannschaft der SRK nahm am KK-Schießen des BSB-Kreisverbandes teil und belegte unter elf Mannschaften den sechsten Rang.

Den Mitgliederbstand bezifferte Köhler mit derzeit 81. Gleichzeitig beklagte er die Höhe der abzuführenden Mitgliedsbeiträge an den BSB-Landesverband, den Bezirks- und den Kreisverband. Damit verbleibe nur rund ein Drittel des Beitrags im Verein.

Ähnliche Kritik übte Köhler bezüglich der Teilnahme an Reservistenveranstaltungen. Er würde ja etwas planen und organisieren, wenn Interesse bestünde. Alleine die Teilnahme am Volkstrauertag und die Kranzniederlegung im Namen der Stadt Dettelbach sei ihm zu wenig, selbst wenn das von Thomas Henneberger, Maria Köhler und Günther Müller erzielte Sammelergebnis für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge wieder beachtlich sei.

Die Kassenverwalterin der Soldatenkameradschaft Katja Henneberger berichtete von einem leichten Plus, ihre Kollegin Maria Köhler, die die Kasse für den VdRBw verwaltet, schloss sich ihrer Feststellung an.

Im Verlauf der Ehrungen unterstrich Kniewasser, dass es immer Freude bereite, die SRK zu besuchen.

Eigner würdigte den inzwischen seit 25 Jahren zuverlässigen Einsatz im Vorstand der SRK von Maria und Wilhelm Köhler mit der Bezirksehrennadel in Gold. So viele Jahre in anspruchsvoller Verantwortung seien heute ein Seltenheit.

Die SRK ist Mitglied in der Weinfestgemeinschaft Neuses am Berg und betreibt am Weinfestwochenende die Bocksbeutelbar, an der auch heimische Liköre ausgeschenkt werden. Da das Angebot sehr gut angenommen wurde, soll es unverändert fortgeführt werden. Die Neuanschaffung von Weinfestgläsern dämpfte allerdings den erwarteten Erlös.

Köhler kündigte ein Kinderwochenende im Juli an, um das SRK-eigene Zelt wieder einmal aufbauen und nutzen zu können.

Für den Volksbund lobte Gerhard Bauer das Sammelergebnis im Vorjahr, bei dem die SRK mit 595 Euro etwas weniger zusammenbrachte als im Vorjahr.

Dennoch seien die Sammelergebnisse in Gemeinden, wo jeder jeden kennt, immer bemerkenswert. Das Geld werde auch dringend für die Gräbersuche und Friedhofsanlagen im Ausland benötigt. Erst im Herbst sei im früheren Stalingrad (heute Wolgograd) ein Massengrab mit rund 1800 gefallenen Wehrmachtssoldaten entdeckt und die sterblichen Überreste geborgen und auf einem Sammelfriedhof bestattet worden.

Ehrungen: Bezirksehrennadel VdRBw in Gold: Maria Köhler, Wilhelm Köhler; Bayerischer Soldatenbund: 30 Jahre/Gold: Christian Treptow; 25 Jahre: Rudolf Flammersberger, Maria Köhler, Bernhard Leiß, Max Schimmel, Heinrich Stier; 20 Jahre: Karl-Heinz Düll, Silvia Düll, Felix Ficker, Carola Gärtner, Katja Henneberger, Herbert Müller und Berta Seitz.