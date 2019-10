Soldatenkameradschaft aufgelöst

Zum 30. Oktober wird die Soldatenkameradschaft Rüdenhausen aufgelöst und nicht mehr existieren. Das war der einstimmige Beschluss der am 11. Oktober anwesenden Vollversammlung im Gasthaus Behringer, wie Gemeinderat Manto Graf zu Castell-Rüdenhausen mitteilt.

An der Anzahl der zur Vollversammlung erschienenen Mitglieder konnte man schon einen der zahlreichen Gründe, die zur Auflösung geführt haben, mit bloßem Auge erkennen - die schwindende Mitgliederzahl.

Die Auflösungsveranstaltung selbst wurde durch den Vorsitzenden Kristian Steinberger geleitet, der zunächst, den Vereinsregularien folgend, um Entlastung seines Kassiers Dieter Hüssner bat und dessen aufopfernde Tätigkeit in den vergangenen Zeiten herausstellte. In Vertretung des Bürgermeisters Gerhard Ackermann bedauerte für die Marktgemeinde Rüdenhausen Gemeinderat Manto Graf zu Castell-Rüdenhausen den Austritt der Soldatenkameradschaft aus der Reihe der Rüdenhäuser Vereine.

Er betonte in diesem Zusammenhang, dass gerade im dörflichen Umfeld Vereine die Grundlage für eine funktionierende Gemeinschaft seien und als soziales Bindeglied zwischen Bevölkerung und Marktgemeinde eine außerordentlich wichtige Rolle spielen. Er übermittelte bei dieser Gelegenheit, dass die Fahne, das Vermögen und einige noch vorhandene Sachwerte in das Eigentum der Gemeinde übernommen werden und in der vorgesehenen Weise aufbewahrt beziehungsweise genutzt werden. So wird das nicht unerhebliche Vermögen zur Pflege und Verschönerung des Beetes um das Ehrenmal der Gefallenen der beiden Kriege Verwendung finden.

Nach einzelnen Wortmeldungen entschieden die anwesenden Mitglieder in geheimer Wahl einstimmig die Auflösung der traditionsreichen Soldatenkameradschaft Rüdenhausen.