Soldatenkameradschaft Wiesenbronn bekommt eine neue Führung

Große Freude und Zufriedenheit bei der Soldatenkameradschaft Wiesenbronn: Nach dreijähriger Vakanz konnte das Amt des Vorsitzenden mit Andreas Grenz wieder besetzt werden, heißt es in einer Mitteilung an die Presse. Ihm zur Seite steht künftig als Stellvertreter Ottmar Wolf. Damit konnte der Generationenwechsel unter großem Beifall der Versammlung erfolgreich vollzogen werden. Drei Jahre führte Manto zu Castell-Rüdenhausen als stellvertretender Vorsitzender die Kameradschaft, weil nach dem freiwilligen Ausscheiden von Alfred Wehrwein kein Nachfolger gefunden wurde.

Auch die weiteren Vorstandsposten konnten bei der von Bürgermeisterin Doris Paul geleiteten Neuwahl ohne Probleme besetzt werden. Kassier und Schriftführer bleiben Albert Weidner und Reinhard Hüßner. Als Beisitzer fungieren Manto zu Castell-Rüdenhausen, Siegmund Popp und Romuald Pfrang. Für die Fahne zeichnet Marc Kieß verantwortlich. Als Vereinsdiener wurde Georg Stock bestätigt. Die Kasse prüfen Berta Müller und Marc Kieß.

Große Beteiligung an der Trauerparade

Die Erleichterung über die erfolgreiche Neuwahl war Manto zu Castell-Rüdenhausen anzusehen. Er hatte immer wieder betont, dass er die Kameradschaft gerne führt, aber ein Vorsitzender aus Wiesenbronn unabdingbar ist. Im Rückblick auf das vergangene Jahr stand neben der Beteiligung am Volkstrauertag, mehreren Vorstandssitzungen und der Kriegsgräbersammlung vor allem die Beisetzung des Ehrenvorsitzenden Alfred Wehrwein im Mittelpunkt. Manto zu Castell-Rüdenhausen dankte für die zahlreiche Beteiligung an der Trauerparade, die die hohe Wertschätzung des Verstorbenen zum Ausdruck brachte.

Über das Ergebnis der Kriegsgräbersammlung berichtete Sammlungsleiter Albert Weidner. Demnach konnte eine stattliche Summe von 1247,50 Euro an den Volksbund überwiesen werden. Seitdem die Soldatenkameradschaft die alljährliche Sammlung 1978 übernommen hat, wurden bisher insgesamt 39 986 Euro an Spenden vereinnahmt. Auch heuer wird die Sammlung wieder durchgeführt und zwar vom 16. Oktober bis 1. November. Während dieser Zeit soll eine Ausstellung über Sinn und Zweck der Sammlung und des Volksbundes aufmerksam machen.

Die Treuenadel und Urkunde für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Soldatenkameradschaft erhielt Rudolf Ackermann. Der Kassenbericht von Albert Weidner verzeichnete ein leichtes Minus bei einem respektablen Kassenbestand. Weitere Themen der Versammlung waren die Folgen der neuen Datenschutzgrundverordnung für Vereine, die Teilnahme am KK-Vergleichsschießen in Obernbreit und weitere Aktivitäten in den kommenden Monaten. Allgemein bedauert wurde die schwache Beteiligung der Einwohnerschaft am Volkstrauertag, dessen Bedeutung gerade heute hochaktuell ist, nämlich die Mahnung an unsinnige Kriege und die Erhaltung des Friedens auch 75 Jahre nach Kriegsende.