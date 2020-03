Obernbreit vor 36 Minuten

Soldatenkameradschaft Obernbreit ernennt Hans Lutz zum Ehrenmitglied

Bei der Jahreshauptversammlung der Soldaten- und Bürgerkameradschaft in Obernbreit wurde der stellvertretende Vorsitzende Hans Lutz für seine 45 Jahre lange Mitgliedschaft in der Kameradschaft geehrt. Die Auszeichung nahm der Vorsitzende Reinhold Weber mit Wilhelm Köhler, Kreisvorsitzender im Bayerischen Soldatenbundes (BSB), vor. Darüber informiert der Verein in einer Pressemitteilung.