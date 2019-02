Soldatenkameradschaft Großlangheim erweist sich als rühriger Verein

Alles im Lot bei der Großlangheimer Soldatenkameradschaft. Das zeigte sich bei der Jahreshauptversammlung. Der Vorsitzende Werner Adrio berichtete stolz, dass die Mitgliederzahl trotz zweier Sterbefälle nach wie vor konstant bei 89 liegt. Der Grund dafür liegt vor allem in der guten Mitgliederwerbung. Die lobte auch der Kreisvorsitzende Willi Köhler: "Ich hoffe und wünsche euch, dass es bei euch so weitergeht!"

Eine gute Nachwuchsarbeit sei wichtig und die Großlangheimer sind darin einer der erfolgreichsten Ortsvereine. Während andere Vereine im Landkreis mangels Mitglieder ihre Arbeit beenden, sorgt hier ein abwechslungsreiches Programm für stabile Zahlen. Allein drei große Ausflugsfahrten organisiert der Vorsitzende im Jahr. Dieses Engagement stellte auch Bürgermeister Karl Höchner heraus. Als "Reiseveranstalter für den ganzen Ort" hat er den Verein schon bezeichnet.

Daneben kümmern sich die Mitglieder um das Kriegerdenkmal auf dem Marktplatz, das im vergangenen Jahr nach langem Ringen eine neue Bepflanzung erhielt. Ausgerechnet kurz vor der großen Hitze erfolgte das Anpflanzen - viel Gießarbeit war also notwendig. Aber die fleißigen Helfer haben es geschafft und das Beet um das Denkmal in eine blühende Landschaft verwandelt.

Fleißige Helfer waren es auch, die bei der Sammlung zugunsten der Kriegsgräberfürsorge über 1000 Euro erzielten. Dafür und vor allem bei den Spendern bedankten sich die Verantwortlichen sehr. Die Kasse des Vereins schloss das Jahr mit einem Defizit ab, das allerdings von den Rücklagen aufgefangen werden konnte. Das ging aus dem Bericht des Kassiers Felix Hümmer hervor.

Eine Neuerung gab es bei den Ehrungen: Seit dem vergangenen Jahr verleiht der Verband eigene Medaillen für Fahnenträger. In Großlangheim erhielten diese Stefan Adrio in Bronze für zehn Jahre Tätigkeit und Werner Scheller in Gold, der seit 20 Jahren die Fahne trägt. Die Goldmedaille wurde in Bayern erst 15 mal verliehen und im Kreis Kitzingen das erste Mal - sichtlich stolz überreichte der Vorsitzende diese Auszeichnung. Weitere Ehrungen gingen an Christian Förth und Michael Scheller für zehn Jahre Mitgliedschaft sowie an Richard Rickel und Rainer Gruber für 25 Jahre.