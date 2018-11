Soldaten-Reservisten-Bürgerkameradschaft beschließt Auflösung

Die letzte Ausschusssitzung der Soldaten-Reservisten-Bürgerkameradschaft (SRB) in Albertshofen endete mit dem Beschluss des Vorstandes unter dem Vorsitzenden Heinz Neubert und den Mitgliedern, die SRB zum 31. Dezember aufzulösen. Wegen Überalterung und Nachwuchsmangel sah man sich nach reiflicher Überlegung gezwungen, diesen Schritt zu gehen.

Die Mitglieder kümmerten sich um die Pflege der Kameradschaft und der Erinnerung an die gefallenen Soldaten der beiden Weltkriege. Somit auch um die Erhaltung des Krieger-Denkmals am Friedhof, geschaffen 1923 von Richard Rother. Zum 120-jährigen Bestehen der SRB am 24. Mai 2004 unterstützte sie die Renovierung mit 3.500 Euro. Über 400 freiwillige Arbeitsstunden wurden zur Renovierung des Denkmals und des Umfeldes in Eigenleistung erbracht. Es entstand ein schmucker Eingangsbereich, der ins Auge fällt, eine Ruhezone und ein sozialer Treffpunkt für die Bevölkerung.

Gegründet wurde der Veteranen- und Kampfgenossen-Verein am 6. Juli 1884. Zur Fahnenweihe 1889 erklärten sich 22 Jungfrauen durch Unterschrift bereit, dabei als Ehrendamen zu fungieren. Dieselben werden zu Ehrenmitgliedern des Vereins ernannt und bleiben solche während des ganzen Bestandes des Vereins. Sie haben zu jeder festlichen Gelegenheit freien Zutritt. (Auszug aus dem Protokollbuch).

1935 wurde der Kriegerverein nach einer Verordnung des Kyffhäusersbundes in die Veteranen- und Kampfgenossen-Kameradschaft umbenannt. 1983 erfolgte die Umbenennung in Soldatenkameradschaft Albertshofen und 1995 in die Soldaten-Reservisten-Bürgerkameradschaft. Seit 1997 ist Heinz Neubert Vorstand der SRB.