Kitzingen vor 1 Stunde

Solarmodule vom Garagendach gestohlen

In der Nacht auf Sonntag machten sich unbekannte Täter Am Essbach in Kitzingen an mehreren Photovoltaik-Modulen, die auf einem Gargendach montiert waren, zu schaffen. Fachmännisch wurden sieben Module abmontiert und gestohlen, berichtet die Polizei. Der Beuteschaden wird auf 3000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. (0 93 21) 14 10.