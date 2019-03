Im Zeitraum vom 16. März, 18.30 Uhr, und 17. März, 9 Uhr, ereignete sich am Essbach in Kitzingen an einem freistehenden Einfamilienhaus ein Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten vom Garagendach des Anwesens elf Solarmodule. Es entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 1700 EUR.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. 09321-1410.