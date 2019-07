So will Carolin Meyer aus Castell Deutsche Weinkönigin werden

Mit ihrem leuchtend gelben Kleid fällt sie schon von Weitem auf: Carolin Meyer ist die amtierende Fränkische Weinkönigin. Seit März 2019 bekleidet die 23-Jährige aus Castell (Lkr. Kitzingen) dieses Amt. "Wein ist meine Leidenschaft", sagt sie und ihre dunklen Augen strahlen. "Ich möchte gerne alle deutschen Weine vertreten." Ende September bewirbt sie sich um den Thron der Deutschen Weinkönigin . Aus diesem Grund besuchte kürzlich ein SWR-Kamerateam die Fränkische Weinmonarchin in ihrem Heimatort Castell und filmte sie in ihrem alltäglichen Umfeld.

Die erste Einstellung zeigt Meyer bei einer Gästeführung im Weingarten Castell, anschließend schlüpft sie in ihre Feuerwehruniform. "Seit es vor sechs Jahren bei einer Freundin im Stall gebrannt hat, bin ich bei der Freiwilligen Feuerwehr in Castell", erzählt Meyer. Für das Kurzportrait möchte SWR-Redakteur Wolfgang Junglas möglichst viele Facetten der Kandidatinnen zeigen: Arbeitsstelle, Hobbys und Highlights aus der Region. Seit 1999 ist Junglas für die Sendung "Wahl der Deutschen Weinkönigin" verantwortlich. Die dreiminütigen Einspielfilme aller zwölf Kandidatinnen sind fester Bestandteil der Sendung. Dazu reist Junglas in alle deutschen Weinanbaugebiete.

Später trifft sich die Fränkische Weinkönigin für den Film noch mit einige Freunden zum Brückenschoppen auf der Alten Mainbrücke in Würzburg. Die Szene ist nicht unrealistisch: "Wenn ich in der Stadt bummeln war, komme ich oft hierher und trinke noch ein Achtele auf der Brücke", erzählt die ausgebildete Weinbautechnikerin. Für den Film hat sie sich aber ihren eigenen Wein mitgebracht, einen Silvaner mit dem Namen "Ehre & Stolz".

Auch Klara Zehnder, ihre Vorgängerin im Amt als Fränkische Weinkönigin, kommt vorbei und stößt vor laufender Kamera mit ihr an. Zehnder landete bei der Wahl zur Deutschen Weinkönigin im Vorjahr unter den letzten drei von sechs Finalistinnen. Bis Ende September ist sie noch als Deutsche Weinprinzessin unterwegs. Bammel vor der Wahl hat Carolin Meyer bislang nicht: "Ich brenne für Wein", sagt sie und strahlt weiter in die Kamera.