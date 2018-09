So viele Veranstaltungen wie noch nie umfasst das neue vhs-Programmheft. Grund für das deutlich stärkere Angebot ist, dass die Volkshochschulen Kitzingen und Ochsenfurt mit Beginn des Herbst-Winter-Semesters gemeinsame Sache machen und ihre Seminare zusammen auf 100 Seiten veröffentlicht haben.

In Kitzingen, Dettelbach, Iphofen, Marktbreit und Wiesentheid warten nun mehr als 400 Kurse darauf, entdeckt zu werden. Dabei finden sich neben bekannten und beliebten Kursangeboten auch wieder viele neue Veranstaltungen. Am 24. September startet die vhs mit einer dreiteiligen Vortrags- und Diskussionsreihe zur Landtagswahl in das Semester. Nach dem Schwerpunkt „Die Parteien“ folgen jeweils montags Informationen zu „Die Themen“ sowie „Endspurt“.

Balance finden gelingt außerdem im Abendseminar „Die perfekte Tasse Tee“ unter Leitung eines Teesommeliers, beim Kochen und Pralinen herstellen sowie in den vielfältigen Entspannungs- und Bewegungskursen. Vorträge rund um die Gesundheit beschäftigen sich mit Herzerkrankungen, Sodbrennen, Übersäuerung, Schilddrüsenerkrankungen, Schlaganfall, Einsamkeit oder Heilung seelischer Wunden.

Neues probieren kann man selbstverständlich auch in den anderen Programmbereichen der Volkshochschule: Fränkischen Volkstanz oder Internationale Folkloretänze, Kalligraphie und Zeichnen, mit gebrauchten Textilien nähen oder den Austausch über Gelesenes im Literaturkreis. Sprachkurse für Anfänger und Fortgeschrittene sind in den Sprachen Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch und Deutsch dabei. Auf dem Weg zum richtigen Sprachkurs berät die vhs-Leiterin gerne.

Impulse für Haus- und Gartenbesitzer setzen die Vorträge „Dämmstoffe und Dämmstoffsysteme“ sowie „Futterpflanzen für Bienen und Insekten im Hausgarten“, Alternativen zu Schotterwüsten bietet „Der pflegeleichte Garten – Gekonnt gestalten mit Steinen, Kiesschüttungen und pflegearmen Alternativen“. Im Seminar „Wohnraum planen – ganz nach Ihren Wünschen“ erfahren die Teilnehmer, wie man den eigenen Hausstand an eine geringere Wohnfläche anpassen kann. Das Studium Regionale, das von den Volkshochschulen Ochsenfurt und Kitzingen in Kooperation angeboten wird, widmet sich der Vor- und Frühgeschichte in Mainfranken, im Mittelpunkt stehen archäologische Hinterlassenschaften und unterfränkische Fundorte.

Das vollständige Programmheft liegt in Rathäusern, Buchhandlungen und Büchereien sowie in Banken und Sparkassen sowie weiteren zentralen Stellen in Stadt und Landkreis Kitzingen aus. Außerdem ist es auf der Homepage der Volkshochschule abrufbar.

Anmeldungen zu den Kursen sind ab sofort möglich: online auf der Homepage www.vhs.kitzingen.info, per E-Mail vhs@stadt-kitzingen.de, unter Tel. (0 93 21) 92 99 45 45 oder persönlich in der Geschäftsstelle der Volkshochschule Kitzingen im Luitpoldbau am Hindenburgring Süd 3.