So viele Feuerwehr-Einsätze wie noch nie

„Im vergangenen Jahr haben wir einen Einsatzrekord in der Geschichte der Feuerwehr Volkach aufgestellt,“ erklärte Frank Thurn, stellvertretender Kommandant zu Beginn der Dienst- und Mitgliederversammlung der Volkacher Feuerwehr.

Mit 84 Einsätzen (23 Brände, 45 technische Hilfeleistungen, fünf Sicherheitswachen und elf sonstige) – so viel wie nie zu vor in der 150-jährigen Geschichte der Volkacher Wehr – hatten die 62 Einsatzkräfte eine Menge Arbeit. Hinzu kamen etliche Übungen, Schulungen, Wartungen und Reparaturarbeiten. Insgesamt wurden so über 4000 ehrenamtliche Stunden „nur“ in der aktiven Einsatztruppe geleistet, heißt es in einer Pressemitteilung. Thurn beziffert den aktuellen Personalstand auf 62 aktive Einsatzkräfte (davon vier Frauen).

Großer Investitionsstau

Dritter Bürgermeister Udo Gebert bedankte sich im Namen der Stadt Volkach bei der Einsatztruppe. Zugführer Marco Stühler appellierte in Richtung Feuerwehr-Referent Günther Nicola: „Der Investitionsstau vergrößert sich von Jahr zu Jahr eklatant auf Grund der massiven Einsparungen des Feuerwehrbudgets. Hier muss dringend nachgebessert werden!“

Des Weiteren entbrannte eine Diskussion über die versäumte Wartung der Teleskoprettungsbühne.

18 Lehrgänge, vom Sachkundigen für Feuerwehrboote, über die Fachteile für Ausbilder Absturzsicherung, Atemschutz und Modulare Truppausbildung bis hin zum Tagesseminar Verkehrsunfall Lkw sind an allen drei bayerischen Feuerwehrschulen besucht worden. Zuletzt bedankte sich Frank Thurn auch im Namen des Kommandanten Fred Mahler bei allen Aktiven für die geleisteten Stunden.

Mit 33 einsatzbereiten Atemschutzgeräteträgern zeigte sich Stefan Möslein, Leiter des Atemschutz, sehr zufrieden: „Die Atemschutzgeräteträger kommen alle sehr pflichtbewusst zu den angesetzten Übungen. Auch die Erhöhung des Übungspensums in 2018 tragen alle mit. Die Motivation ist wirklich hoch!“

Jugendwart Felix Menz referierte über die Jugendarbeit in der Volkacher Wehr. Die zehn Mann starke Truppe traf sich im vergangenen Jahr jeden zweiten Freitag. Zu den Aktivitäten zählten unter anderem die Teilnahme am Landkreis-Zeltlager und die erfolgreiche Abnahme der Bayerischen Leistungsprüfung.

Auf Grund der Teilnahme am Gruppenführer-Lehrgang wurden Felix Menz und Patrick Ritz zum Löschmeister befördert. Alexander Baumgartl wurde zum Maschinisten für Löschfahrzeuge ernannt.

Das staatliche Ehrenkreuz aus den Händen von Kreisbrandrat Roland Eckert erhielten für 40 Jahre aktiven Dienst Hans Jürgen Linke und für 25 Jahre aktiven Dienst Marco Stühler, Markus Baumeister und Holger Will.

Neu in der aktiven Wehr wurden Robin Tschischka, Tobias Ebeling, Marco Leibold, Christoph Elter, Emil Endres, Chris Rother, Marcel Rosenbauer und Benjamin Schuler aufgenommen.

Stellvertretender Vorsitzender Gerhard Werdecker berichtete über die Aktivitäten im Rahmen des 150-jährigen Jubiläums im vergangenen Jahr. „Wir sind mit der Resonanz sehr zufrieden,“ so Werdecker.

Mit drei Veranstaltungen war für jeden Geschmack und für jede Zielgruppe etwas dabei. Angefangen mit der Nacht der offenen Türe, über die Vinotonale (das klassische Konzert auf der Hallburg) bis hin zur Historischen Ausstellung im Heimatmuseum Barockscheune.

Dank großzügiger Sponsoren konnte auch scheidender Kassier Manfred Fleischmann von einem sehr guten Jahr für die Vereinskasse sprechen. Die beiden Kassenprüfer attestierten eine einwandfreie Kassenführung.

Ereignisreiches Jahr

Auch Kinderfeuerwehr-Betreuerin Angelika Rosenbauer sprach von einem ereignisreichen Jahr. Die Feuerwehr „Mäuse und Melder“ absolvierten unter anderem einen Erste Hilfe-Kurs und besuchten die Berufsfeuerwehr Würzburg, sowie die Polizeiinspektion Kitzingen. Außerdem wurden die 14 Kinder spielerisch an das Thema Feuerwehr herangeführt.

Bis auf Schriftführer Andreas Einwag stand der alte Vorstand nicht mehr zur Wiederwahl bereit. Zum Vorsitzenden wurde Manuel Fröhlich, Chris Rother zu seinem Stellvertreter und Angelika Rosenbauer zum dritten Vorsitzenden gewählt. Komplementiert wird die Führung des Feuerwehrvereins durch Michelle Lohmann in der Funktion des Kassiers. Andreas Einwag wurde in seinem Amt als Schriftführer bestätigt.

Mit dem einstimmigen Beschluss, die Vereinsfahne restaurieren zu lassen, schloss die Versammlung.