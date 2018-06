So sieht's in der Schule aus

Vorschulkinder aus den Kindergärten von Abtswind, Rüdenhausen, Castell sowie Wiesentheid (St. Mauritius und Hortus Mariae) besuchten die Grundschule in Wiesentheid. Dort hatten die Lehrer – unter anderem die Kooperationsbeauftrage Kerstin Hahn – wieder „ein tolles Programm auf die Beine gestellt“, wird mitgeteilt. Die Kinder erkundeten das Schulhaus, sahen sich in einer großen Bewegungslandschaft im Turnraum um, turnen, hörten Lieder vom Schulchor an und sangen. Außerdem zeigte die Theatergruppe ein Schauspiel über Max und Moritz und die Kleinen hatten Gelegenheit, die Pause im großen Pausenhof mitzuerleben.