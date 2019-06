So schön kreativ kann Backen sein

Wildes Backen war an der Berufsschule in Kitzingen angesagt: Fachlehrer und Bäckermeister Marcus Weiser hatte die beiden Bäckermeister Jörg Schmid und Johannes Hirth eingeladen, die seit zehn Jahren als Wildbakers mit ihren Kursen und Veranstaltungen erfolgreich in Deutschland unterwegs sind, heißt es in der Mitteilung der Schule.

Das Ziel der Wildbakers ist auf deren Internetseite formuliert, von der die Mitteilung zitiert: „Unser Ziel ist es, das in den Augen der Gesellschaft angestaubte Bäckerhandwerk wieder zu dem zu machen, was es ist – ein vielfältiges, innovatives und modernes Handwerk, zu dem einiges an Können und Fachwissen gehört. Kurz: Wir kombinieren traditionelles Knowhow mit originellen und fortschrittlichen Ideen.“

Marcus Weiser, der diese Absicht teilt, gelang es, die beiden an die Berufsschule Kitzingen/Ochsenfurt zu holen. Besonders wichtig war es ihm, dass den Fachklassen an der Berufsschule gezeigt wird, wie toll der Bäckerberuf ist und welche vielseitigen Möglichkeiten man nach einer erfolgreichen Ausbildung hat. Gleichzeitig ging es darum, Werbung für den Nachwuchs im Bäckerhandwerk zu machen. Aus diesem Grund hat man für den Workshop der Wildbakers auch interessierte Schüler der umliegenden Schulen eingeladen.

Mit den Gastschülern stellten die Wildbakers kreative Backwaren mit cooler Optik her. Nach dem Workshop durften sie dann die selbst hergestellten Produkte mit nach Hause nehmen.

Am Nachmittag gab es einen speziellen Workshop für die Fachklassen. Hier zeigten die „wilden Bäcker“ neue Rezeptideen und besprachen diese mit der benötigten fachlichen Tiefe. Es war ein großartiger Tag mit den beiden Backexperten, die den Schülern auf unnachahmliche Art beibrachten, wie man das „perfekte“ Brot backt, so die Mitteilung.