Kitzingen vor 44 Minuten

„So können wir nicht weiterleben“

Der Regenwald brennt. Aktuelle Satellitenbilder zeigen, dass große Teile des südamerikanischen Amazonasgebietes in Flammen stehen. Auch in Afrika und Asien werden jedes Jahr riesige Regenwaldflächen vernichtet. Die große Nachfrage nach Fleisch und Palmöl in den reichen Industriestaaten führt dazu, dass die Tropenwälder immer mehr zerstört und die Flächen für Rinderzucht, Sojaanbau oder als Palmölplantagen genutzt werden. Dadurch verlieren nicht nur zahlreiche Tier- und Pflanzenarten ihren Lebensraum. Die Erde verliert auch ihre "grüne Lunge", da die Regenwälder eine große Menge Sauerstoff produzieren und das klimaschädliche Treibhausgas CO2 binden. Bereitet den Bürgern die zunehmende Vernichtung des Regenwaldes Sorgen? Was sollte getan werden, um ihn zu retten?