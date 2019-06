Sommerach vor 8 Stunden

So ist's richtig:Sibylle Säger Kreisvorsitzende des Norbayerischen Musikbundes

In den Artikel „Musik liegt in der Luft" vom 6. Juni hat sich ein Fehler eingeschlichen. Sibylle Säger gehört nicht dem fränkischen Sängerbund an, wie irrtümlich vom Sommeracher Musikverein gemeldet wurde, sondern ist die Kreisvorsitzende des Nordbayerischen Musikbundes. Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen.