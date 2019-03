So hat Schüler aus Martinsheim bei "Dein Song" abgeschnitten

Letztlich hat es Simon Nagler aus Martinsheim nicht geschafft, sich für die nächste Runde der Fernsehsendung "Dein Song" zu qualifizieren. Die Folge mit dem Auftritt des 17-Jährigen lief bereits vor einer Woche auf dem Sender Kika. Gestern Abend wurde nun sein Ausscheiden bekanntgegeben. Anders als bei anderen Casting-Sendungen sollen die 18 Teilnehmer nicht einfach die Stücke anderer Künstler nachsingen, sondern müssen selbst kreativ tätig werden und eigene Songs schreiben. Der Schüler stellte bei einem Casting auf Schloss Biebrich bei Wiesbaden sein selbst komponiertes Lied "Take your Time" vor.

In der ersten Runde des Wettbewerbs präsentierten die jungen Musiker im Alter zwischen elf und 17 Jahren ihre Lieder einer Jury, in der Prominente wie die Frontfrau der Popgruppe MIA, Mietze Katze, sitzen. Überzeugen sie die Juroren, dürfen sie in einem Komponistencamp auf Ibiza weiter an ihren Stücken arbeiten. Wem der Einzug ins Finale gelingt, bekommt Unterstützung von professionellen Musikern, darunter in diesem Jahr Rea Garvey und Max Mutzke.

Schüler will sich erst einmal Zeit nehmen, seinen Stil zu finden

Die Botschaft seines Stücks, sich Zeit für Musik zu nehmen und diese zu genießen, habe die Jury gut gefunden, sagt Simon. Doch die Melodie habe aus ihrer Sicht nicht so gut zur Aussage des Lieds gepasst. Nach seinem Ausscheiden sei er schon enttäuscht gewesen, sagt der 17-Jährige. Bereut habe er seine Teilnahme allerdings nicht. Es sei "eine coole Erfahrung" gewesen. Vorerst plant Simon keine Songs für die Öffentlichkeit schreiben. Stattdessen wolle er erst einmal seinen Stil finden.