Smart City  Selbstfahrende Roboter transportieren Passagiere

Selbstfahrende Autos werden von der Industrie inzwischen im Realverkehr getestet. Bei der World Robot Olympiad (WRO) in Schweinfurt hatten die Teilnehmer die Aufgabe, einen Roboter zu konstruieren und zu programmieren, der Personen selbstständig zu unterschiedlichen Orten in der Stadt transportiert. Das Team RoboKITZ des Armin-Knab-Gymnasiums Kitzingen belegte dabei den 2. Platz, teilt die Schule mit.

Die WRO ist ein internationaler Roboterwettbewerb, der das Ziel hat, Kinder und Jugendliche für Naturwissenschaft und Technik zu begeistern. „Smart Passenger Transport“ lautete das Thema in diesem Jahr. Die Jugendlichen in der Altersklasse Elementary im Alter von acht bis zwölf Jahren sollten ein autonomes Fahrzeug entwickeln, das in der Lage ist, die Umgebung wahrzunehmen und ohne einen menschlichen Fahrer zu navigieren. Mehrere Wochen arbeiten die Schüler des Wahlkurses Robotik des AKG an der Lösung der Aufgaben. Zunächst entwarfen sie einen geeigneten Roboter, der maximal 25 cm x 25 cm groß sein durfte. Anschließend galt es, den Lego-Roboter so zu programmieren, dass er selbständig auf dem gegebenen Spielfeld Legosteine (Kinder und Erwachsene, sowie eine Batterie) einsammelt und entsprechend ihrer Farbe auf fest definierte Flächen bringt. Wurden dabei Barrieren verschoben, gab es Punktabzug.

Am Wettbewerbstag mussten die Roboter aus Einzelteilen selbstständig wieder zusammengebaut werden, ohne dass dabei Fotos oder andere Aufzeichnungen benutzt werden durften. Einzig das zuhause erstellte Programm durfte verwendet werden. Auch der Kontakt zu den Coaches war während der Bau- und Testphasen streng verboten.

Bereits in der ersten Runde gelang es dem Team RoboKITZ des AKG einen Teil der Aufgabe zu lösen. Der Roboter brachte die Batterie in das vorgegebene Feld und fuhr zurück auf das Startfeld, das leider nicht exakt erreicht wurde. Damit erzielte die Gruppe ihre ersten 15 Punkte. Der zweite analoge Durchgang gelang anschließend präziser und brachte 25 Punkte. Mit diesem guten Polster wagte sich die Gruppe in den beiden folgenden Durchgängen an die schwierigeren Aufgaben, konnte jedoch ihre Punktzahl nicht mehr steigern. „Das war eine tolle Leistung der Jungs“, freute sich laut Mitteilung Lehrer Tilo Hemmert, der das Team betreute.