Kitzingen vor 16 Minuten

Skoda beschädigt und geflüchtet

Am Mittwoch um 11.15 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Paul-Eber-Straße in Kitzingen ein Verkehrsunfall, berichtet die Polizei. Ein unbekannter Autofahrer stieß gegen einen geparkten Skoda. Dieser wurde dadurch an der rechten hinteren Stoßstangenseite beschädigt. Der Verursacher flüchtete und hinterließ etwa 1500 Euro Schaden.