Skifahren im Märchen-Winter

Es soll nach Wolfgang Ambros das „leiwandste sein, was man sich nur vorstellen kann“ - das Skifahren. Das auszuprobieren, waren vier Klassen des Armin-Knab-Gymnasiums zum Skikurs nach Kolsassberg/Tirol gefahren. Wer schon mal auf Skiern gestanden hatte, durfte schon am ersten Tag in größere Skigebiet fahren. Der große Rest machte sich mit dem neuen Sportgerät vertraut, teilt die Schule mit. Nach dem sicheren Bremsen konnten sie schon am ersten Tag kleine Kurven fahren. In den nächsten Tagen warteten dann weitere Herausforderungen auf der Piste, zum Beispiel der Schlepplift und die Verfeinerung der Technik. Die Schüler wurden immer sicherer und konnten am Ende mit den Erfahrenen ans Spieljoch fahren, was sicherlich der Höhepunkt der Woche war. In diesem Skigebiet konnten sie ihre neu erlernten Künste unter Beweis stellen. Abends freuten sich alle auf die warme Dusche im Hotel und das Abendessen. Außerdem gab es noch „Unterricht“ zum Skimaterial und über die Pistenregeln, aber natürlich auch Entspannung bei Spieleabenden. Wie immer war laut Mitteilung zu beobachten, wie die Schüler neue Freundschaften knüpften oder bereits bestehende vertieften, und wie sie ein ganz neues Vertrauen in ihre Fähigkeiten gewannen, weil sie so schnell Fortschritte in dieser neuen Sportart gemacht haben.