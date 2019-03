Skelettfund auf GWF-Gelände: "Freddy" fährt nach München

Bei der Gebietswinzergenossenschaft Franken (GWF) in Repperndorf wurde ein ungewöhnlicher Fund gemacht. Bei Bodenuntersuchungen sind Archäologen auf das gut erhaltene Skelett eines jungen Mannes aus dem fünften Jahrtausend vor Christus gestoßen. Vier Tage hat es gedauert, das Skelett freizulegen, fünf weitere um die Bergung vorzubereiten. Für weitere Untersuchungen werden die Gebeine nun nach München zur Staatssammlung für Anthropologie und Paläoanatomie in München gebracht. Dazu hat das Ausgrabungsteam die Knochen samt Erde in eine Holzkiste gepackt und diese mit einem Gabelstapler vorsichtig auf die Ladefläche eines Lasters gehoben.

Das Skelett hat den Spitznamen Freddy bekommen. Das sei der erste Name gewesen, der ihm in den Sinn kam, sagt Projektleiter Scott Tucker. Das Besondere bei diesem Fund sei, dass die Knochen aus der Zeit des Mittelneolithikums stammen, sagt Tucker. Diese Zeit sei in der Archäologie sehr unterrepräsentiert. "Es ist wirklich eine Rarität." Zudem sei das vollständige Skelett durch den Boden sehr gut erhalten worden.

Kehrt Freddy zurück nach Kitzingen?

Möglicherweise kehrt Freddy nach den Untersuchungen zurück nach Kitzingen. Wenn das Denkmalamt nichts einzuwenden hat, würde die GWF laut Geschäftsführer Cornelius Lauter das Skelett nach den Untersuchungen gerne in ihrer neuen Kelterstation ausstellen. Sie soll dort entstehen, wo man die Gebeine entdeckt hat. Bei Weinführungen könnten Besucher Freddy dann aus der Nähe bestaunen. "Es war für uns spannend das Ganze zu begleiten", sagt Lauter.