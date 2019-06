Dettelbach vor 10 Stunden

Sitzbank auf Schulgelände beschädigt

Am Wochenende wurde an der Realschule in der Luitpold-Baumann-Straße in Dettelbach eine Sitzbank beschädigt, berichtet die Polizei. Die Bank war auf dem abgesperrten Sportplatzgelände aufgestellt. Ein Teil des Sitzbrettes wurde gewaltsam abgebrochen. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.