Kitzingen vor 18 Minuten

Sitz, Platz, Aus: Hundekurs beim Jagdverband

Auch in diesem Jahr veranstaltet die Kreisgruppe Kitzingen im Jagdverband unter der Leitung von Hundeobmann Rainer Hornung wieder einen Jagd- und Begleithundekurs. Unter Begleithunden versteht man laut Pressemitteilung alle Hunde, die nicht zur Jagd eingesetzt werden. Die Appelle "Sitz, Platz, Fuß" stehen im Mittelpunkt des Kurses, der am 13. März beginnt und bis Ende Juli jeden Freitag im Garten Lehner in Albertshofen stattfindet. Der Begleithundekurs endet – ebenso wie der parallel laufende Abrichtelehrgang für Jagdhunde – mit einer Prüfung. Für die Jagdhunde geht der Kurs ab 3. Juni mit einem Brauchbarkeitskurs weiter, der Ende September endet. Infos zu den Kursen gibt es am Freitag, 28. Februar, ab 18 Uhr, im Lehr-, Versuchs- und Fachzentrum für Geflügel- und Kleintierhaltung, Mainbernheimer Str. 101, in Kitzingen. Weitere Infos und Anmeldung bei Rainer Hornung, Tel.: (0177) 7773548, oder per E-Mail an: rainer@hornung-laubendorf.de